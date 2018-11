SV Lindenfels heute vor hoher Hürde

Bergstraße.Mit dem 4:0 gegen die SG Nordheim/Wattenheim hat sich der SV Lindenfels in der Fußball-Kreisliga A zunächst der gröbsten Sorgen entledigt. Der SV Lörzenbach hat dagegen beim 2:2 gegen Angstgegner Azzurri Lampertheim einen kleinen Rückschlag in Richtung Spitze hinnehmen müssen. Heute um 20 Uhr wird in Lindenfels die neu angesetzte Hinrundenbegegnung vom September ausgetragen.

