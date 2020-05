SV Sandhausen plant mit vier Torhütern

Sandhausen.Vier Torhüter werden in der Saison 2020/21 zum Profikader des Fußball-Zweitligisten SV Sandhausen zählen: Das jetzige Trio mit Martin Fraisl, Rick Wulle und Philipp Heerwagen wird durch Benedikt Grawe, den Stammtorhüter der Oberliga-Mannschaft, ergänzt, teilte der Club mit.

Für Fraisl wird es die zweite Saison in Sandhausen sein. Der Österreicher (26) war im Sommer 2019 vom rumänischen Erstligisten FC Botosani in die Kurpfalz gewechselt und hatte als Stammkeeper Marcel Schuhen (jetzt SV Darmstadt 98) ersetzt. Fraisl stand in dieser Spielzeit in jedem Pflichtspiel des SV Sandhausen 90 Minuten auf dem Platz.

Heerwagen (37) kam als Backup in der laufenden Saison vom FC Ingolstadt. Außerdem spiele er u.a. für VfL Bochum und FC St. Pauli, bestritt bisher 33 Bundesliga- und 161 Zweitligapartien. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 05.05.2020