SV Schwanheim verliert und steigt in D-Liga ab

Bergstraße.Der Abstieg des SV Schwanheim aus der Fußball-Kreisliga C ist seit gestern besiegelt. In der Relegation gab es mit dem 3:4 (1:2) gegen den SV Unter-Flockenbach III die zweite Niederlage, so dass die Odenwälder und der TSV Elmshausen am Dienstag (19.30 Uhr) zum Abschluss der Relegationsrunde im direkten Aufeinandertreffen um den freien Platz in der C-Liga kämpfen.

Die Schwanheimer

...