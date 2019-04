SV Schwanheim will überraschen

Schwanheim.Auch wenn der SV Schwanheim in der Fußball-Kreisliga C mitten im Abstiegskampf steckt, die Stimmung bei den Blau-Gelben ist gut, sie glauben weiterhin an sich und die Chance auf den Klassenerhalt. Die SVS-Verantwortlichen wissen aber auch, dass man im anstehenden Heimspiel gegen den TSV Gras-Ellenbach (So. 15.15 Uhr) vor einer echten Herausforderung steht.

„Gras-Ellenbach ist für mich die stärkste Mannschaft der Liga und wir gehen als klarer Außenseiter in dieses Duell“, sagt Schwanheims Trainer Philipp McNally. Trotz der klaren Übermacht der Odenwälder sieht der Coach aber eine kleine Außenseiterchance für sein Team. „Wir werden uns reinhauen, alles geben und vielleicht gelingt uns ja eine kleine Überraschung, zumal ich personell aus dem Vollen schöpfen kann“, geht McNally selbstbewusst in die Partie gegen den Tabellenzweiten. nico

