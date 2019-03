SV Schwanheim wird nach Anschlusstreffer ausgekontert

Bergstraße.Das C-Liga-Derby zwischen dem SV Schwanheim und Italia Bensheim nahm den im Vorfeld erwarteten Ausgang. Der gastgebende Sportverein musste eine Niederlage hinnehmen, die fiel mit 1:4 (0:2) aber zu hoch aus. So wurden die Gastgeber nach dem 1:2-Anschlusstreffer durch Grammatico (51.) ausgekontert. „Wir wollten unbedingt den Ausgleichstreffer erzielen und haben aufgemacht, das haben die Gäste eiskalt ausgenutzt“, war Schwanheims Trainer Paul McNally trotz der Niederlage nicht unzufrieden mit dem Auftritt seiner kämpferisch überzeugenden Mannschaft. - Tore: 0:1, 0:2 Dorsheimer (21., 39.), 1:2 Grammatico (51.), 1:3 Zubac (72.), 1:4 Desanovic (77.). nico/p

SG Gronau – Birlikspor Biblis 10:0. Eine klare Angelegenheit für die Platzherren, die es gemächlich angehen ließen. Bei einer 2:0-Pausenführung sah es noch nach einem normalen Spielverlauf aus, nach dem Seitenwechsel dreht die SG dann aber auf, die Gäste ließen mit zunehmender Spieldauer nach und so kam es zu diesem auch in der Höhe verdienten Kantersieg. - Tore: 1:0, 2:0, 3:0 Schmitt (30., 45., 47.), 4:0 Rödel (50.), 5:0 Knapp (65.), 6:0 Würsching (67.), 7:0 Merk (71.), 8:0 Würsching (80.), 9:0 Schmitt (81.), 10:0 Bayer (90. / Strafstoß). nico/p

SG Hammelbach – SV Zwingenberg 6:0. Das Ergebnis spiegelt in der Höhe den Spielverlauf wider, sagte Rainer Wolk von der SG. Impes Schuss unter die Latte zur Führung, war ein erstes Ausrufezeichen einer von Beginn an das Spiel beherrschenden Spielgemeinschaft. – Tore: 1:0 Impe (10.) 2:0 L. Fiederlein (35.), 3:0 Winkler (41.), 4:0 Bauer (46.), 5:0 Glesman (58.), 6:0 Winkler (68.). uf/ü

TSV Auerbach II – FC O.-Abtsteinach II 3:4. Letztlich brachte der Platzverweis gegen Max Stockmann (28.) die Auerbacher um einen möglichen Punkt. „Wir waren über eine Stunde in Unterzahl, das konnten wir nicht kompensieren“, sah TSV- Trainer Thomas Semmler in der Roten Karte den spielentscheidenden Faktor. - Tore: 0:1, 0:2 Müller (5., 25.), 1:2 Löwen (31,), 1:3 Brecht (56.), 2:3 Weiss (62.), 2:4 Brecht (75.), 3:4 Altunkapan (85.). nico/p

SSV Reichenbach II – TSV Gras-Ellenbach 0:4. „Es war klar, dass wir in diesem Spiel nicht viel ausrichten können“, nahm SSV-Abteilungsleiter Peter Gehrisch die Niederlage seines Teams gegen den Tabellenzweiten gelassen. „Es war eine ziemlich einseitige Angelegenheit, aber wir haben uns achtbar aus der Affäre gezogen.“ Die Gäste dominierten die Partie von Beginn an, der SSV II kam durch Reimund in der ersten Halbzeit zu einer Chance. – Tore: 0:1 Bihn (8.), 0:2 Kunkel (23.), 0:3 Guthy (50.), 0:4 Staier (53.). eh/p

