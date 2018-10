SV Waldhof erneut in Torlaune

Mannheim.Als sich Neuzugang Valmir Sulejmani im Juli beim SV Waldhof Mannheim vorstellte, wunderte sich manch einer über die selbstbewusste Ansage des Stürmers aus Hannover. 15 bis 20 Tore könnte er sich vorstellen, machte der 22-Jährige seine Rechnung auf. „Da haben erst mal viele gelacht“, erinnert sich Sulejmani mit einem Schmunzeln, doch mittlerweile lacht keiner mehr. Nach dem 5:1 (3:0) des SVW am Samstag gegen den FC Homburg und dem Doppelpack des Waldhof-Stürmers führt Sulejmani mit acht Treffern die Torschützenliste der Regionalliga Südwest gemeinsam mit Thomas Gösweiner von der TSG Hoffenheim II an.

Waldhof-Trainer Bernhard Trares hatte am Samstag generell viel Spaß am Offensivspiel seines Teams, das mit 35 Treffern in der Liga (2,5 Tore pro Spiel) auch in dieser Statistik ganz vorne liegt. „Wir haben uns viele Möglichkeiten fantastisch herausgespielt“, geriet der sonst eher nüchterne Trares ins Schwärmen und war dieses Mal auch mit der Chancenverwertung zufrieden. – Tore: 1:0 Sulejmani (10.), 2:0 Bouziane (15.), 3:0 Deville (35.), 3:1 Theisen (78.), 4:1 Sulejmani (81.), 5:1 Diring (87.). th/mm

