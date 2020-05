SV Waldhof erntet scharfe Kritik

Mannheim.Den ersten Schritt zum Wiedereinstieg in das Mannschaftstraining hat der SV Waldhof erfolgreich bewältigt, der zweite steht heute an. Wie Sportchef Jochen Kientz bestätigt, waren alle am Freitag bei Spielern und Betreuern des Fußball-Drittligisten durchgeführten Corona-Tests negativ: „Es war alles im grünen Bereich.“ Bleibt dies auch bei der zweiten Testwelle so, können die Mannheimer ab

...