SV Waldhof fliegt ins Trainingslager

Mannheim.Die Koffer sind gepackt, nach einem Training heute Morgen am Alsenweg wird sich der Tross des SV Waldhof Mannheim in Richtung Flughafen und damit ins zehntägige Trainingslager an der türkischen Riviera aufmachen. Nach einer freien Woche beginnt damit die heiße Phase der Vorbereitung auf die am letzten Februar-Wochenende startende Restrückrunde in der Fußball-Regionalliga.

„Man redet immer vom Feinschliff. Wir werden aber auch weiter an den Grundlagen arbeiten und wollen uns für die Rückrunde in der Defensive verbessern. Für uns wichtig, dass wir dafür einen grünen Rasen und gute Platzverhältnisse haben“, freut sich Trainer Bernhard Trares auf milderes Klima in der Türkei. Nicht mitreisen werden die beiden Torhüter Christopher Gäng (Sprunggelenk) und Konstantin Weis (Handverletzung) sowie Mounir Bouziane (Schambeinentzündung) und Jan Just (Zehenbruch).

Zu den 25 Spielern im Trainingslager gehört Fabio Lo Porto als einziger aus der U19. Er bekam schulfrei, dagegen müssen sich Florian Flick und Jonas Weik auf Schule sowie die Ausbildung konzentrieren und daheim bleiben. rod/mm

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 28.01.2019