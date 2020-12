SV Waldhof geht an die Reserven

Mannheim.Man hat Patrick Glöckner schon besser gelaunt auf der Pressekonferenz vor einem Spiel des SV Waldhof erlebt. Die 0:2-Niederlage beim SV Meppen am Dienstagabend hat den Mannheimer Trainer aufgewühlt, vor allem aufgrund ihrer Entstehungsgeschichte. Und dass sich die Personalsituation beim SVW nach dem unglückseligen Kurztrip ins Emsland weiter zugespitzt hat, trägt auch nicht gerade zu Ausgelassenheit am Alsenweg bei. Die Waldhöfer schleppen sich fast mit ihrem letzten Aufgebot in die mit drei Partien in sieben Tagen stramme finale Fußball-Woche des Jahres.

„Personell sieht es wirklich nicht gut aus“, seufzte Glöckner am Donnerstag. Die Mannheimer Ausfallliste für das Drittliga-Match am Samstag (14 Uhr/live im SWR und im BR) beim TSV 1860 München ist lang und prominent bestückt: Die Langzeitverletzten Marco Schuster (Reha nach Leistenbruch) und Dorian Diring (Reha nach Knorpelschaden) fehlen sowieso, bei Defensiv-Eckpfeiler Jesper Verlaat bestätigte sich der Verdacht auf Muskelfaserriss.

Sperre und unklare Diagnose

Spielmacher Arianit Ferati fing sich in Meppen in der Nachspielzeit seine fünfte Gelbe Karte ein und fehlt gesperrt, bei Mittelfeld-Organisator Max Christiansen ist noch nicht klar, ob er sich einen Faserriss im Oberschenkel zugezogen hat oder ob er nur an einer Prellung laboriert – für die Partie im Grünwalder Stadion ist er auf keinen Fall ein Thema.

Bei den Münchner Löwen müssen deshalb Profis aus der zweiten Reihe in die Bresche springen, die bisher weniger Einsatzminuten hatten. „Ich bin vom ganzen Kader überzeugt und auch die Spieler, die hintendran stehen, haben ihre Qualität. Sie müssen jetzt zeigen, dass sie auch Drittliga-Fußballer sind“, sagte Glöckner. alex

