SV Waldhof gibt erneut Sieg aus der Hand

Mannheim.Die Eindrücke auf dem Trainingsgelände des SV Waldhof Mannheim am Alsenweg hatten am Sonntagvormittag fast schon wieder etwas von Alltag. Marco Schuster absolvierte individuell sein Aufbauprogramm, die beiden Ersatztorhüter, die beim 1:1 im Drittliga-Spiel am Samstag beim 1. FC Kaiserslautern hinter Jan-Christoph Bartels nicht zum Einsatz kamen, trainierten mit Torwart-Trainer Dennis Tiano und

...