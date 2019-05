SV Waldhof hat nur drei Wochen Pause

Mannheim.Nach Cheftrainer Bernhard Trares (wir haben berichtet) haben auch seine Assistenten ihre Verträge beim Fußball-Drittliga-Aufsteiger SV Waldhof Mannheim verlängert. Co-Trainer Benjamin Sachs bleibt ebenso wie Trares bis 2020, Torwarttrainer Dennis Tiano bis 2021.

Nach badischen Pokalfinale, das am Sonntag 3:5 beim Karlsruher SC verloren wurde, bekommen die Waldhof-Kicker nur eine dreiwöchige Pause: Am 17. Juni ist Trainingsauftakt am Alsenweg. Zwei Tage zuvor erfahren die Mannheimer am 15. Juni bei der Auslosung im deutschen Fußballmuseum in Dortmund, gegen wen sie in der ersten DFB-Pokalrunde (9.-12.8.) spielen.

Bis zum Saisonstart Ende am 19. Juli hat der SVW sieben Testspiele geplant, u.a. bei FK Pirmasens und gegen den luxemburgischen Vizemeister CS Fola Esch. th/mm/red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 28.05.2019