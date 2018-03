Anzeige

Mannheim/Worms.Aus der Fußball-Regionalliga Südwest herauszukommen, diese leidvolle Erfahrung hat der SV Waldhof Mannheim schon zweimal machen müssen, ist äußerst schwierig. Vor dem Aufstieg in die Dritte Liga ist zumindest in dieser Saison noch die fragwürdige weitere Hürde Relegationsspiele der eingebaut. In die andere Richtung geht es allerdings weitaus schneller: Aufgrund einer komplizierten Arithmetik, die durch die Zusammensetzung der Staffel mit Clubs aus vier verschiedenen Landesverbänden entsteht, können auch in dieser Saison wieder maximal sechs Vereine in die Oberliga absteigen.

Das hat zur Folge, dass elf Spieltage vor dem Ende noch fast ein Dutzend Teams mitten im Kampf um den Klassenerhalt steckt. Waldhof-Trainer Bernhard Trares hat seinem Team nach der 0:1-Pleite gegen den FSV Frankfurt deshalb noch einmal nachdrücklich eingebläut, dass die meisten Partien nur über das Fußballerische nicht gewonnen werden können, sondern dass der SVW den harten Widerstand beim Gegner erst einmal brechen muss. Willkommen im Alltag der Regionalliga!

„Uns wird es in der Rückrunde häufiger passieren, dass wir auf Gegner treffen, die gegen den Abstieg kämpfen. Man hat schon beim FSV gesehen, wie hart die gearbeitet haben. So wird das auch bei Worms sein“, sagt der 52-Jährige. Am Montagabend treten die Mannheimer im Fernsehspiel beim Tabellen-13. In der nahen Nibelungenstadt (20.15 Uhr, live auf Sport1) an – wie schon Frankfurt steht auch die Wormatia nur knapp über den potenziellen Abstiegsrängen. „Gerade in der Rückserie muss man gegen solche Mannschaften in jeder Woche eine besonders gute Leistung zeigen, um Punkte zu holen“, so Trares. alex