SV Waldhof kommt mit blauem Auge davon

Mannheim.Am Ende bekam es die Werbebande ab. Valmir Sulejmani trat mit Wut im Bauch auf die Spielfeldumrandung ein und landete von der eigenen Wucht auf dem Hosenboden. Der Frust musste sich einfach entladen. Erst landete sein Ball in der ersten Minute der Nachspielzeit am Pfosten, außerdem vergab der Torjäger des Fußball-Drittligisten SV Waldhof Mannheim zwei Möglichkeiten per Kopf. Und dass er bei

