SV Waldhof lässt nicht nach

Mannheim.Glückwünsche zu Meisterschaft und Aufstieg hat der SV Waldhof Mannheim in den vergangenen Tagen viele erhalten – auch von Jürgen Luginger, dem Trainer des kommenden Gegners FC Homburg, bei dem die Blau-Schwarzen am Sonntag um 14 Uhr gastieren. Tabellarisch ist es das Topspiel des 31. Spieltags, in dem die beste Defensive der drittplatzierten Saarländer auf den stärksten Angriff der Regionalliga trifft.

Noch nicht vergessen ist für den FCH das Hinspiel, das Waldhof 5:1 gewann. Dorian Diring wurde zum Matchwinner, drei Tore bereitete er vor, das fünfte erzielte er per Freistoß selbst. Nun brennen Luginger und Co auf eine Revanche und kündigen dem Meister einen heißen Tanz an.

„Jede Mannschaft will uns schlagen und ist hoch motiviert, aber auch unsere Jungs haben Bock darauf, zu kicken, Wir wollen im Rhythmus bleiben und wir werden wieder eine gute Leistung bringen“, betont Waldhof-Trainer Bernhard Trares. Neu in die Startelf soll Raffael Korte rücken. Verletzungsbedingt verzichten muss der Waldhof-Coach auf Morris Nag (Bänderdehnung) und den weiter am Oberschenkel lädierten Kapitän Kevin Conrad. rod/mm

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 27.04.2019