SV Waldhof leiht Bundesliga-Profi aus

Mannheim/Paderborn.Fußball-Drittligist SV Waldhof Mannheim hat mit sofortiger Wirkung den Angreifer Dennis Jastrzembski ausgeliehen. Der 20-Jährige hat zwar einen Vertrag bei Bundesligist Hertha BSC Berlin, spielte aber zuletzt – ebenfalls auf Leihbasis – bei Zweitligist SC Paderborn, wo er zuletzt nicht mehr zum Einsatz kam. Mit dem in Rendsburg bei Kiel geborenen Polen hat der SVW eine neue Option für die Offensive, nachdem Joseph Boyamba länger ausfällt.

„Ich bin sehr dankbar, dass ich die Chance erhalten habe, für den SVW auflaufen zu können. Die Spielweise der Mannschaft gefällt mir sehr und passt gut zu meinen Stärken“, ließ der zweite Waldhof-Neuzugang nach Rechtsverteidiger Marcel Gottschling via Pressemitteilung verlauten. Jastrzembski blickt trotz seines jungen Alters auf eine bewegte Vita zurück. Andreas „Zecke“ Neuendorf, zu jener Zeit Trainer der Hertha-U23 in der Regionalliga, empfahl seinem Paderborner Kollegen Steffen Baumgart eine Verpflichtung des Sturmtalents, das unter dem damaligen Berliner Cheftrainer Pal Dardai schon fünfmal in der Bundesliga gespielt hatte.

In Paderborn kam Jastrzembski zu sechs weiteren Einsätzen in Deutschlands Eliteklasse, nach dem Abstieg des SCP in die 2. Liga verlor er aber komplett den Anschluss und stand zum letzten Mal Ende Oktober im Kader.

Hoffnung auf Verlaat-Comeback

Bei Joseph Boyamba besteht der Verdacht auf einen Außenbandriss oder -abriss am Sprunggelenk. Die Verletzung hatte sich der 24-Jährige bereits im Spiel bei Viktoria Köln am Samstag (2:1) zu.

Gleichwohl entspannt sich beim SV Waldhof die Personalsituation weiter, nicht nur wegen der Jastrzembski-Verpflichtung. Nach Max Christiansen, der am Dienstag gegen Dresden 20 Minuten vor Schluss eingewechselt wurde, könnte am Samstag bei Türkgücü München auch Innenverteidiger Jesper Verlaat nach seinem Muskelfaserriss wieder in den Kader der Mannheimer zurückkehren.

Auch bei Jan-Hendrik Marx und Stürmer Anthony Roczen stehen die Zeichen auf einen baldigen Einsatz. Beide befinden sich im Mannschaftstraining, nach den englischen Wochen kann das Duo nun auch bei Spielsimulationen im Training (Elf gegen Elf) seine Einsatzfähigkeit unter Beweis stellen.

47 Punkte bleiben das Ziel

Sechs Spiele, drei Siege, drei Unentschieden, weiter ungeschlagen. Nimmt man nur die Spiele im neuen Jahr als Maßstab, steht der SVW in der 2021er-Tabelle mit einem Zwei-Punkte-Schnitt auf dem ersten Platz. Über den Abstiegskampf wie in der Krise vor Weihnachten redet niemand mehr. Stattdessen muss Patrick Glöckner plötzlich Fragen beantworten, ob der Waldhof – mit 30 Punkten wieder in der ersten Tabellenhälfte angesiedelt – sogar noch einmal ganz oben angreifen kann.

Der Trainer versucht, diese Debatte im Keim zu ersticken. „Das ist Quatsch. Darüber denken wir überhaupt nicht nach. Wir schauen, dass wir schnellstmöglich die 47 Punkte erreichen, die wir uns als Marke gesetzt haben, dann werden wir sehen, was die Saison bringt“, bekundete Glöckner. Die Serie auszubauen wird schon am Samstag schwierig genug: Dann tritt der SV Waldhof beim starken Aufsteiger Türk Gücü München an, gegen den es in der Hinrunde nach einem regelrechten Spektakel ein 4:4 gegeben hatte. alex

