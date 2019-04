SV Waldhof Mannheim mit dem siebten Streich

Mannheim.Der SV Waldhof Mannheim ist dem Drittliga-Aufstieg wieder einen Schritt näher gekommen und der Monat März 2019 dürfte mit sieben Pflichtspielsiegen in Folge in der Vereinsgeschichte der Blau-Schwarzen bald einen besonderen Platz bekommen.

Mit einem 3:1 (0:1)-Erfolg beim TSG Balingen hielt am Samstagnachmittag auch die Auswärtsserie des Regionalliga-Tabellenführers, zugleich baute der SVW vor 3012 Zuschauern seinen Vorsprung an der Tabellenspitze weiter aus, da Verfolger Homburg gegen Freiburg II nur 0:0 spielte. Einzig ernstzunehmender Konkurrent ist nun noch Saarbrücken. Und die Mannheimer bekommen demnächst noch die drei zu Saisonbeginn abgezogenen Zähler gutgeschrieben.

In Balingen drehte der Waldhof einen 0:1-Rückstand (Akkaya verwandelte in der 14. Minute einen umstrittenen Elfmeter, der „Tatort“ soll außerhalb des Strafraums gelegen haben), Valmir Sulejmani (58.), Gianluca Korte (73.) und Maurice Deville (77.) sorgten für den wichtigen Erfolg, bei dem die Mannheimer ab der 70. Minute einen Mann mehr auf dem Platz hatten. „Da konnten wir dann auch unsere Räume ausspielen, was uns in der ersten Halbzeit lange nicht so gelungen ist. Über die zweite Halbzeit war unser Sieg dann aber insgesamt verdient“, kommentierte Waldhof-Trainer Bernhard Trares den Erfolg. th/mm

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 01.04.2019