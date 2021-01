SV Waldhof mit wichtigem 1:0-Sieg

Mannheim.Patrick Glöckner pustete nach dem Abpfiff sichtlich durch und der Trainer des SV Waldhof Mannheim hatte allen Grund, sich zu freuen. Mit einem hart erkämpften 1:0 (1:0)-Erfolg beim VfB Lübeck vermied es der SVW vorerst, sich noch weiter in Richtung gefährliche Zone der 3. Fußball-Liga ziehen zu lassen. Matchwinner war einmal mehr Dominik Martinovic, der mit seinem Tor schon im ersten Durchgang den erst zweiten Mannheimer Auswärtssieg sicherstellte.

Mutmacher war die Rückkehr von Marco Schuster, der gleich in der Startelf stand. „Marco ist ein Spieler, der eine Partie lesen und in die Hand nehmen kann“, erhoffte sich Trainer Glöckner einen Impuls durch diese Personalie. Und man merkte Schuster die lange Pause nicht an, der Mittelfeldspieler bot ein stabiles Debüt und gab damit die Richtung vor.

Die Gäste waren von Beginn an präsenter, erzwangen Ballverluste und belohnten sich. Nachdem Marcel Costly aus spitzem Winkel noch an Raeder gescheitert war, nutzte der SVW die entstandene Unordnung in der Lübecker Abwehr. Anton Donkor passte zu Schuster, der Dominik Martinovic bediente, und es stand 1:0 für den SVW (25.).

Die Führung gab den Mannheimern Selbstvertrauen, sie verpassten es allerdings, mehr aus ihrer Überlegenheit zu machen. Lübeck kam bis dahin nur mit ein paar Ecken gefährlich vor das Mannheimer Tor. Nach dem Seitenwechsel wurden die Gastgeber engagierter und der Waldhof musste einen personellen Rückschlag einstecken. Torschütze Martinovic ging mit Problemen an der Bauchmuskulatur vom Platz (50.). Damit fehlte dem SVW eine wichtige Konstante. Daran lag es allerdings nicht, dass Lübeck nun mehr Druck aufbaute. Trotz weiterer Chancen auf beiden Seiten – Boyamba per Fallrückzieher (72.) für Mannheim – blieb es beim 0:1.

SV Waldhof: Königsmann – Gohlke, Seegert, Hofrath – Costly, Saghiri, Schuster, Donkor – Ferati (83. Kwadwo), Gouaida (90.+2 Just) – Martinovic (50. Boyamba). – Tore: 0:1 Martinovic (25.). th

