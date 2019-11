SV Waldhof morgen ohne Dorian Diring

Mannheim.In der 3. Fußball-Liga geht der Spielbetrieb nach der Länderspielpause für Aufsteiger SV Waldhof Mannheim mit der Heimpartie (Sa. 14 Uhr, live im SWR-Fernsehen) gegen Zweitliga-Absteiger FC Ingolstadt weiter. SVW-Trainer Bernhard Trares muss auf den gelb-gesperrten Dorian Diring verzichten. Für die Position im linken Mittelfeld kommen Mete Celik, Marcel Hofrath oder Arianit Ferati in Frage.

Wer die Position in der Spitze von Beginn an einnimmt, ist laut Trares noch offen. „Das ist ein Zweikampf zwischen Mounir Bouziane und Kevin Koffi. Beide werden ihre Einsatzzeit bekommen“, sagt der Heppenheimer, der sich noch nicht festlegen will. Koffi, der weiter seinem ersten Tor in der 3. Liga hinterherläuft, hat seinen Optimismus trotz der langen Durststrecke nicht verloren: „Die Länderspielpause hat gutgetan. Ich schaue nur nach vorne.“

Nur kurze Winterpause

Bis zur Winterpause hat der SV Waldhof zwar noch fünf Spiele zu bestreiten, doch die Planungen gehen schon weiter ins neue Jahr. Schließlich wird die Punktspielrunde 2020 am 25. Januar mit der Auswärtspartie beim SV Meppen fortgesetzt.

Entsprechend kurz ist für die SVW-Profis der Zeitraum, um sich zu erholen: Nach der letzten Partie im Fußballjahr 2019 am 21. Dezember gegen den Chemnitzer FC steht nur zwei Wochen später am Samstag, 4. Januar, der offizielle Trainingsstart ins Jahr 2020 an. Einen Tag zuvor sind die SVW-Kicker mit einer Hallen-Auswahl bereits beim Sparkassen-Cup in Ketsch am Ball. Neben dem SVW haben Zweitligist SV Sandhausen, Ausrichter Spvgg Ketsch und Titelverteidiger FC Astoria Walldorf für den Budenzauber schon fest zugesagt.

Am 6. Januar fliegt der Waldhof-Tross dann bis zum 14. Januar in die Sonne, die Mannheimer schlagen zum insgesamt dritten Mal ihr Wintertrainingslager im türkischen Side auf. Für den 10. und 13. Januar sind zwei Testspiele geplant, die Gegner stehen noch nicht fest. th

