SV Waldhof muss sich mit 0:0 begnügen

Stuttgart/Mannheim.Erst standen die Fußballer vom Regionalliga-Tabellenführer SV Waldhof im Stau, weshalb die Partie beim VfB Stuttgart II mit 30 Minuten Verspätung angepfiffen wurde, dann verpassten es die Mannheimer, vor dem gegnerischen Tor die Handbremse zu lösen. Beim 0:0 im Stuttgarter Gazi-Stadion wollte der Ball einfach nicht ins Tor – auch wenn ausreichend Möglichkeiten da waren.

Zugleich riss die Waldhöfer Siegesserie von sieben Erfolgen am Stück, mit Blick auf die Ergebnisse der Verfolger aus Ulm und Homburg konnten die Blau-Schwarzen die Tabellenführung aber dennoch um einen weiteren Zähler ausbauen.

Mittelfeldregisseur Timo Kern fand es trotzdem „brutal ärgerlich“, dass die Siegesserie ein Ende nahm. „Das nervt mich total. Gerade gegen eine zweite Mannschaft bin ich der Meinung, dass wir klar gewinnen müssen“, meinte der Neuzugang aus Walldorf. „Aber über die gesamten 90 Minuten betrachtet, hatten wir es dann auch nicht verdient“, blickte Kern auf die Partie, die im ersten Durchgang ganz klar vom SVW dominiert wurde, während im zweiten Durchgang auch die VfB-U-21 ihre Chancen hatte, die Begegnung für sich zu entscheiden.

„In der zweiten Halbzeit hatten wir einige unnötige Ballverluste und haben auch die zweiten Bälle nicht immer so bekommen. Wir konnten irgendwie nichts mehr drauflegen“, machte Abwehrchef Kevin Conrad einen gewissen Substanzverlust aus, den Trainer Bernhard Trares einerseits mit dem Wetterumschwung und der intensiven Laufarbeit in Halbzeit eins erklärte, aber auch die nachlassende Konzentration anführte: „Wenn du den Gegner permanent so bespielst, lässt der Kopf irgendwann nach und der Gegner nutzt dann die Räume.“ th

Remis auch in Offenbach

Bei den Offenbacher Kickers stand Meister 1. FC Saarbrücken am Rande einer Niederlage, doch das späte Ausgleichstor von Jakob (87.) gegen ansonsten defensiv sehr stabil stehende Gastgeber bescherte noch ein 1:1-Unentschieden. Kirchhof hatte den OFC vor 6500 Zuschauern in Führung gebracht (53.). red

