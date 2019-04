SV Waldhof will Aufstieg mit Rekord

Mannheim.Der alte Rekord ist noch keine sechs Wochen alt, da peilt Fußball-Regionalligist SV Waldhof Mannheim bereits die nächste Bestmarke an: Beim Heimspiel gegen Wormatia Worms (Samstag, 14 Uhr, Carl-Benz-Stadion) soll die Kulisse von 14 326 Fans aus dem Spiel am 9. März gegen den 1. FC Saarbrücken getoppt werden.

Diese Zahl bedeutete Zuschauerrekord in der Regionalliga Südwest, jetzt schickt sich der SVW an, einen neuen Meilenstein zu setzen. Hintergrund ist die Chance, gegen Worms die Meisterschaft und damit den Aufstieg in die 3. Liga zu sichern und das Carl-Benz-Stadion in eine blau-schwarze Party-Kulisse zu verwandeln. Zum Wochenstart waren bereits über 5000 Karten verkauft.

Damit am Samstag alle entsprechend gekleidet sind, bietet der Fandachverband ProWaldhof gegen eine Spende eine weitere Auflage der SVW-Motto-Shirts an. th/mm

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 17.04.2019