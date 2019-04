SV Waldhof will endlich feiern

Mannheim.Ein Punkt reicht dem SV Waldhof Mannheim am Samstag (14 Uhr) im Derby gegen Wormatia Worms, um jenseits aller Rechnereien und juristischer Spitzfindigkeiten am fünftletzten Spieltag die Meisterschaft in der Fußball-Regionalliga perfekt zu machen und durch das Tor zur Dritten Liga gehen.

16 lange Jahre ohne Profifußball wären in Mannheim Geschichte und der Schwebezustand würde endlich

...