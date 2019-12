SV Waldhof will Heimflaute beenden

Mannheim.Mit dem Tabellendritten Eintracht Braunschweig stellt sich am morgigen Sonntag (13 Uhr) einer der Aufstiegsfavoriten in der 3. Fußball-Liga im Carl-Benz-Stadion vor. Es gäbe leichtere Aufgaben, um die Heimmisere des SV Waldhof Mannheim zu beenden – seit dem 4:3 gegen Duisburg am 25. August wartet der SVW auf einen Sieg vor eigenem Publikum. „Natürlich wollen wir den Fans mal wieder einen Sieg

...