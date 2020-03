SV Wehen mit Tor-Spektakel

Wiesbaden.Torjäger Manuel Schäffler hat den SV Wehen Wiesbaden mit einem Dreierpack zu einem spektakulären Auswärtssieg im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga geführt. Der bisherige Tabellenvorletzte gewann das Aufsteigerduell beim VfL Osnabrück mit 6:2 (5:2).

Vor 15 469 Zuschauern brachte Benjamin Girth die in der Rückrunde sieglosen Niedersachsen in Führung (3.). Dann trafen dreimal Schäffler (6./26./45.+1), Maximilian Dittgen (7.) sowie Stefan Aigner (15.) zum 5:1 für die Gäste. Noch vor der Pause verkürzte Osnabrück durch Moritz Heyer (45.+2), der 6:2-Endstand fiel in der Nachspielzeit (90.+1). dpa

