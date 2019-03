SV Winterkasten ist im Derby beim SV Lindenfels der Gejagte

Lindenfels.Derby-Zeit in Lindenfels: Am Sonntag stehen sich in der Fußball-Kreisliga A der SV Lindenfels (9. Platz/25 Punkte) und der SV Winterkasten (3./37) gegenüber. Anpfiff des Stadtduells auf dem Sportplatz des SVL ist um 15.15 Uhr. Vor dem Match sprachen wir mit den Trainern Uwe Reibold (SV Winterkasten) und Thomas Felber (SV Lindenfels) – beide stammen nicht aus Lindenfels und haben daher ihre

...