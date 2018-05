SV Winterkasten kann trotz Niederlage im Abstiegskampf aufatmen

Anzeige

Trotz der 1:3-Niederlage beim SV Unter-Flockenbach II ist der SV Winterkasten alle Abstiegssorgen in der Fußball-A-Liga los, da Lokalrivale SV Lindenfels mit dem Sieg gegen Rimbach Schützenhilfe leistete. Und auch der SVU, der seit langer Zeit wieder mal einen Dreier holte, kann im Abstiegskampf durchatmen.

Maßgeblich beteiligt an dem verdienten Heimsieg, so SVU-Sprecher Kurt Schmitt, waren Rekonvaleszenten aus der ersten Mannschaft: Sven Bernhard und Anton Weber. Bernhard erzielte das Führungstor nach Vorlage von Weber (14-Meter-Volleyschuss nach einem missglückten Abwehrversuch der Winterkastener), und an Weber wurde ein Foul in der Schlussminute begangen. Mario Arnold verwandelte den Elfmeter zum 3:1-Endstand.

Für Winterkasten war nur Max Katzenmeier in der 62. Minute mit einem direkt verwandelten Freistoß aus 20 Metern zum 2:1 erfolgreich. Max Pfeifer traf in der 41. Minute beim Stand von 0:0 nur den Außenposten.