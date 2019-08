SV Winterkasten mit Rückenwind

Lindenfels.Derbyzeit in Lindenfels: In der Fußball-Kreisliga A stehen sich am Sonntag (15.15 Uhr) der gastgebende SVL und der SV Winterkasten gegenüber. Während die Platzherren in ihren zwei absolvierten Partien drei Zähler eingefahren haben, führt der SVW mit drei Siegen aus drei Spielen die Tabelle an.

Wie hoch ist die Bedeutung dieses Lokalderbys?

Für die Kicker hat das Duell

...