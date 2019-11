SVE hat noch viel Arbeit vor sich

Zwingenberg

Weihnachtsmarkt-Buden auch am Sonntag geöffnet

Der Zwingenberger Weihnachtsmarkt wird in diesem Jahr auch am Sonntag geöffnet sein. Stadt und Vereine wagen erneut einen Versuch, die Buden das gesamte zweite Advents-Wochenende in Betrieb zu halten.