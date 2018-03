Anzeige

Erbach.Das war ein Abend zum Vergessen für die Bezirksoberliga-Handballerinnen des SV Erbach. Im Derby gegen die HSG Fürth/Krumbach lief beim Team von Trainer Jozef Skandik nichts zusammen, so dass am Ende eine bittere 14:24 (9:13)-Niederlage zu Buche stand.

Es begann für den SVE denkbar schlecht: Schon in der Anfangsphase knickte Leistungsträgerin Anna Jordan um und musste mit einer Bänderverletzung raus. Fürth setzte sich auf 5:1 ab, „und diesem Rückstand sind wir dann immer hinterhergelaufen“, haderte Skandik. Mehrfach verkürzte seine Mannschaft in der Folge auf zwei Tore, so beim 4:6 und letztmals beim 6:8 (17). Danach baute Fürth den Vorsprung auf vier Treffer aus und ab dem 17:14 (45.) traf nur noch der Gast: siebenmal in Folge zum 24:14-Endstand. – SVE-Tore: Selin Schneider (8/3), Desiree Bock, Nina Sauer (je 2), Kim Schneider, Laura Schäfer (je 1). mep