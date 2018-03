Anzeige

Erbach.Durchatmen bei den Handballerinnen des SV Erbach. Die Mannschaft von Trainer Jozef Skandik feierte einen überlegenen 31:16 (17:7)-Heimsieg gegen Schlusslicht HSG Dornheim/Groß-Gerau. „Die Einstellung heute hat gezeigt, dass wir sicherlich nicht mit dem Abstiegskampf zu tun bekommen“, ist der erfahrene Coach nach dem Kantersieg, dem aktuellen sechsten Rang und 12:16 Punkten überzeugt.

Gegen die mit einem Achter-Kader in die Mehrzweckhalle gekommen Gäste, tat sich der SVE nur bis zum 4:4 schwer, dann sorgte ein 4:0-Lauf zum 8:4 (12.) für Sicherheit. „Von da an lief es und wir konnten unseren Vorsprung mit einem guten Konterspiel ausbauen“, so Skandik, der auch die Deckung lobte.

Einziges Manko im Spiel der Erbacherinnen: Es wären sogar noch deutlich mehr Treffer möglich gewesen, aber die Chancenauswertung war einmal mehr nicht ideal. Skandik: „Daran müssen wir arbeiten.“