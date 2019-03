SVE-Trainer Skandik mit Remis zufrieden

Erbach.Mit einem gerechten 29:29 (15:13)-Unentschieden im Gepäck machten sich die Handballerinnen des SV Erbach am Sonntag auf die Heimfahrt vom Bezirksoberliga-Auswärtsspiel bei der SG Arheilgen.

„In diesem Spiel hätte alles passieren können. Wir hätten verlieren, aber auch gewinnen können. Deshalb sind wir mit dem einen Punkt zufrieden“, bilanzierte SVE-Trainer Jozef Skandik. Nicht ganz zufrieden war er mit der Abwehr: „Das hätten wir besser machen können. Arheilgen hatte zu viele Lücken.“

Im zweiten Abschnitt entwickelte sich eine offene Partie mit wechselnden Führungen und dem gerechten Remis am Ende. Beide Teams hatten in der Schlussphase Chancen auf den Sieg. „Am Kampfgeist hat es nicht gemangelt. Unterm Strich war das heute schon sehr in Ordnung“, zog Jozef Skandik sein Fazit. – SVE-Tore: Selin Schneider (8/1), Anna Jordan (7), Katrin Lambert (5), Desiree Bock, Hanna Lambert (je 3), Anne Meffert, Kim Schneider, Sophie Ballmann (je 1). mep

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 26.03.2019