Anzeige

In der C-Liga könnte sich der Tabellenzweite (derzeit Türkspor Wald-Michelbach) über den direkten Aufstieg freuen, der Tabbellen-Vorletzte FV Biblis II über den Klassenerhalt. Die drei D-Liga-Zweitplatzierten spielen den C-Liga-Aufsteiger unter sich aus.

SF Heppenheim und die Folgen

Und was ändert sich, wenn die Heppenheimer Sportfreunde in den sauren Apfel beißen müssen? Kreisoberligist Birkenau wäre nach Rückzieher SG Riedrode der zweite Absteiger, der Drittletzte ginge in die Relegation gegen den A-Liga-Zweiten. Die SG Nordheim/Wattenheim (A-Liga-15.) und der VfR Fehlheim II (B-Liga-Zweiter) würden um den freien Platz in der A-Liga spielen. Die beiden Spiele um den freien B-Liga-Platz bestreiten der SV Fürth II und der C-Liga-Zweite. Aus der C-Liga steigen nur die beiden Rückzieher TSV Elmshausen und SG Riedrode II ab, der FV Biblis II müsste aber an der Relegation mit den D-Liga-Vizemeistern teilnehmen.

Falls in irgendeiner Liga eine Mannschaft in den nächsten Wochen ihren Rückzug erklärt, hat dies keine Auswirkungen auf die Abstiegsregelung. Aufgefüllt würde in so einem Fall aus der Relegation beziehungsweise den Aufstiegsspielen. Sollte zum Beispiel Al. Groß-Rohrheim den Sprung in die Gruppenliga packen, wäre auch der Relegationsverlierer Kreisoberligist. all

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 25.05.2018