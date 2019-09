Tabellenführer TSV Auerbach setzt sich glücklich durch

Bergstraße.Eine deutliche Leistungssteigerung gegenüber der Vorwoche lieferte der FC Starkenburgia Heppenheim gestern in der Fußball-Kreisoberliga ab, die den Favoriten und Tabellenführer TSV Auerbach an den Rand der ersten Niederlage brachte. So aber kamen die Gäste mit einem blauen Auge davon, denn El Yassimi stocherte den Ball in der Schlussphase zum 2:1-Sieg ins Netz.

Ungefährlich waren die

...