Tabellenführer zeigt HSG die Grenzen auf

Bensheim.Nichts wurde es mit der Überraschung: Die Oberliga-Handballerinnen der HSG Bensheim/Auerbach II unterlagen bei der SG Kirchhof II deutlich mit 19:26 (11:11). Dabei sah es 30 Minuten lang gut aus für die Spielerinnen von Trainerin Lisa Mößinger. „Wir haben zwar den Start ein wenig verschlafen, doch danach haben wir uns zurück in die Partie gekämpft und den Tabellenführer mächtig geärgert“, zeigt sie sich mit der ersten Halbzeit recht zufrieden.

Nur elf Tore mussten die HSG-Spielerinnen in Hälfte eins hinnehmen. Doch an diese gute Leistung konnten sie im zweiten Abschnitt nicht anknüpfen. Nach 43 Minuten führte Kirchhof mit fünf Toren und sorgte damit für eine Vorentscheidung, zumal auch die Offensive der HSG kaum mehr ein Mittel fand. Am Ende gab es einen deutlichen Erfolg für die SG Kirchhof. Bensheim muss sich nun mit 6:4 Punkten mit Platz sechs der Tabelle zufriedengeben. Doch für die Trainerin gibt es keinen Grund, den Kopf in den Sand zu stecken. „Nun heißt es Mund abwischen, und sich auf die nächsten Hammerspiele vorzubereiten“, so Lisa Mößinger. – HSG-Tore: Nina Rädge (7/5), Ingrida Bartaseviciene (5), Marie-Lisa Schmidt, Kim Rädge (je 3), Laura Strehl (1). pfl

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 13.11.2018