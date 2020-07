Tag der Amateure am 22. August

Frankfurt.Die fünfte Auflage des Finaltags der Fußball-Amateure soll am 22. August stattfinden, soweit es die behördlichen Auflagen zur Eindämmung des Corona-Virus in den jeweiligen Bundesländern zulassen. Wie in den vergangenen Jahren überträgt die ARD die Pokal-Endspiele der Landesverbände in Konferenz-Schaltungen bundesweit live.

Das ausstehende Halbfinalspiel im Hessenpokal zwischen den beiden Regionalligisten FC Gießen und TSV Steinbach Haiger wird am 15. August ausgetragen. Gießen hat in diesem Spiel Heimrecht. Es ist jedoch denkbar, dass das es aufgrund der besseren Voraussetzungen bezüglich des Hygienekonzepts und der Zuschauerkapazität im Stadion des TSV Steinbach Haiger stattfindet. Der Sieger trifft dann am Tag der Amateure auf den FSV Frankfurt.

Auch AH-Pokal soll weitergehen

Auch der AH-Hessenpokal soll in diesem Jahr zu Ende gespielt werden. Nach den beiden ausstehenden Halbfinals ist das Endspiel für den 24. Oktober geplant. Der Verbandsausschuss für Freizeit- und Breitensport hat als Meldeschluss für die Teilnahme am AH-Hessenpokal der neuen Saison auf den 30. November 2020 nach hinten verschoben.

Mit diesem späten Termin soll den Kreisen so viel Zeit wie möglich gegeben werden, ihre Kreispokalrunden zu Ende zu spielen. Im Bergsträßer AH-Kreispokal hat der VfR Fehlheim sein Viertelfinale beim SV Kirschhausen 11:1 gewonnen, die anderen Spiele – u.a. mit Olympia Lorsch und TSV Auerbach – stehen noch aus. red

