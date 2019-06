Tagsüber Spiele, abends Party

Fürth.Traditionell finden auf dem Sauberg-Sportgelände in Krumbach finden wieder die Handball-Pfingstturniere der HSG Fürth/Krumbach und des TSV Krumbach statt. Kinder, Jugendliche, Aktive und zum Auftakt die Hobbyspieler werden ab heute bis zum Sonntag am Ball sein. Neben dem sportlichen Hauptprogramm wird jeweils am Abend zum Feiern eingeladen.

Auf drei Beach- und zwei Rasenplätzen tragen die Mannschaften ihre Partien aus. Der Pfingstsamstag gehört ganz dem Nachwuchs von D-, C- und A-Jugend. Während sich am Sonntagvormittag die jüngsten Kids die Rasenplätze teilen, machen die B-Jugendlichen den Auftakt auf den Beachplätzen, ehe es am Nachmittag wieder ein Mixed-Beachhandball-Turnier der Herren- und Damenteams gibt. Rund um die Handballspiele stehen auf dem Sauberg noch weitere Attraktionen bereit; unter anderem ist am Sonntag die Rhein-Neckar-Löwen-Roadshow zu Gast. Am Montag klingt das Pfingstwochenende ab 10.15 Uhr mit einem Frühschoppen in geselliger Runde aus. red

Info: Weitere Infos unter hsg-fuerth-krumbach.de/turnier/

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 07.06.2019