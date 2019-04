Taktisch klug zum Klassenerhalt

Gronau.Nichts für schwache Nerven: Mit einem knappen 9:6-Derbysieg in dreistündiger Spielzeit gegen den bereist gesicherten Tabellennachbarn SSG Bensheim III brachte die SG Gronau vorzeitig den Verbleib in der Tischtennis-Kreisliga unter Dach und Fach. Die Gronauer setzten in dem für sie wichtigen Spiel Markus Wudtke im vorderen Paarkreuz ein. Dadurch rückten die übrigen Spieler nach hinten durch, was sich als entscheidender taktischer Schachzug für das Match erwies.

Die SSG-ler waren zwar im Spitzenpaarkreuz mit Povazan und Moradkhani stärker, dagegen aber die Gronauer im mittleren und hinteren Paarkreuz. Die Bensheimer gingen zwar mit 6:5 in Führung, aber dann siegten Alpers (14:12 gegen Kriz im fünften Satz), Marquardt, Werner und Russ für die SG in Serie.

Punkte; SG: Wudtke/Marquardt, Alpers/Werner, Alpers, Marquardt (2),Werner (2), Oliver Russ (2); SSG: Seeger/Bormuth, Moradkhani (2), Povazan (2), Seeger. red

