Anzeige

Lorsch.126 Tennistalente der Altersklassen U10 bis U16 waren beim Sparkassen-Cup des TCO Lorsch am Start. Allein 27 Kinder und Jugendliche des gastgebenden Vereins nahmen an dem offenen DTB-Jugendturnier mit Ranglistenwertung teil. Besonders freute man sich beim Lorscher Tennisclub, dass sich Nachwuchshoffnung Lola Stilp, die künftige Damen-Hessenligaspielerin, bei den Juniorinnen U16 durchsetzte. Im Finale besiegte sie die an Punkt eins gesetzte Carolin Brack 6:4, 6:0.

Auch bei den jüngsten Mädchen gibt es in den Reihen des TCO zahlreiche Talente. Bei den Juniorinnen U10 kam es zum vereinsinternen Finale, in dem Julia Ehnes mit 6:3, 6:2 gegen Emma Rapp den Sieg holte.

Bei den Junioren U16 spielte sich Nils Eder (TC Bensheim) ins Endspiel, das er gegen den topgesetzten David Tivanovac (TC Diedenbergen) verlor. Der bei den Junioren U14 an zwei gesetzte Alexander Fluck (TCO Lorsch) erwischte keinen guten Tag und schied im Viertelfinale aus. Sieger in dieser Altersklasse wurde Elliot Weiße (TEC Darmstadt).