Talente hatten Lust auf Kreismeisterschaft

Bergstraße.Sowohl Ausrichter TTC Groß-Rohrheim als auch der Jugendausschuss des Tischtenniskreises Bergstraße waren zufrieden angesichts der Teilnehmerzahlen und der sehr geringen Anzahl an Absagen bei den Kreis-Titelkämpfen des Nachwuchses. Waren 2017 an gleicher Stelle nur 118 Spieler am Start, waren es nun 134 in den vier Altersklassen bei Jungs und Mädels.

Mit jeweils 19 Startern waren der TTC Heppenheim und der TV Bürstadt am stärksten vertreten. Mit acht Podestplätzen wurde der TVB auch der erfolgreichste Verein. In der Konkurrenz der Jungen standen sich ab dem Viertelfinale im Einzel und Halbfinale im Doppel nur noch Spieler des TTC Heppenheim und des VfR Fehlheim gegenüber.

Neben dem Einzeltitel holte Marvin Prochazka (VfR) auch im Doppel mit Teamkollege Linus Merten Platz eins. Das spannendste Finale ging bei den A-Schülern über die Bühne. Hier sicherte sich Johannes Schmitt (Heppenheim) mit 15:13 im Entscheidungssatz gegen Julian Müller (Bürstadt) den Siegerpokal.

Mit 21 Teilnehmern war die jüngste Altersklasse der C-Schüler gut besetzt. Am Ende wurde Jonas Rauch (TSK Rimbach) seiner Favoritenstellung gerecht und besiegte im Finale Leon Maier (TSV Lindenfels).

Weitere Sieger; Schüler B, Doppel: Clemens Bärthel/Johannes Krebs (SSG Bensheim). - Einzel: Elias Trautmann (TSV Ellenbach). – Schüler C, Doppel (10): Nicolas Grund/Paul Freisleben (SKG Zell). - Einzel: Jonas Rauch (TSK Rimbach).

Schülerinnen A, Doppel: Sophie Rosenberger/Sophie Kirsch. - Einzel: Rosenberger (alle TV Bürstadt). - Schülerinnen B, Doppel: Sophie Rosenberger/Pia Hördt (Bürstadt/SG Hüttenfeld). - Einzel: Rosenberger.´- Schülerinnen C, Doppel: Leonie Zeiß/Martha Glombik (TSV Lindenfels/TTC Groß-Rohrheim). - Einzel: Martha Glombik (TTC Groß-Rohrheim. - weibliche Jugend, Doppel (3): Kim Wamser/Johanna Knapp. - Einzel: Knapp (alle TSK Rimbach). drei/ü

