Talente spielen Hessens Beste aus

Darmstadt/Bergstraße.Das Warten hat sich gelohnt: Ab heute (9 Uhr) bis zum Mittwoch (8.) ist der TEC Darmstadt auf seiner Anlage an der Traisaer Straße Ausrichter der hessischen Tennis-Jugendmeisterschaft. „Wir hoffen, dass wir das unter den Pandemieumständen im Juli hinbekommen“, hatte Dirk Hordorff, Vizepräsident für Jugendarbeit im Landesverband (HTV), Anfang April erklärt. Zu diesem Zeitpunkt stand bereits fest, dass die für Juni terminierten Hessenmeisterschaften der Aktiven und Senioren in 2020 nicht ausgetragen werden, um so mehr Terminflexibilität für die Austragung der Team-Ligawettbewerbe zu erhalten.

Die in Sachen Corona inzwischen erfolgten Lockerungen, auch für den hessischen Sport, machen die Titelkämpfe nun möglich. Gesucht werden an den drei Turniertagen die Besten in acht Konkurrenzen der vier Altersstufen U 18, U 16, U 14 und U 13. Die größten Hoffnungen aus Sicht des Tennisbezirks Darmstadt, der bis kurz vor Meldeschluss 17 Nachwuchsspieler nominierte, beruhen bei den U 18-Junioren auf Titelverteidiger Matteo Feggi vom gastgebenden TEC, der am Wochenende aber zudem im Darmstädter Hessenligateam gefordert war.

Aus dem Tennisbezirk Darmstadt sind auf der TEC-Anlage u.a. noch Alexander Fluck (TCO Lorsch), Jonathan Barber, Helene Kreibich (beide TC Seeheim) bei der U 16; Jakob Barber, Patrice Pelz (beide Seeheim), und Miriam Stützer (Lorsch) bei der U 14 im Einsatz. robo

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 06.07.2020