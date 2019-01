Tauberbischofsheim ist für Thorben Wiesemann ein Thema

Bensheim.Ohne den Winzerfestumzug wäre Thorben Wiesemann womöglich nicht zum Fechten gekommen: Die Performance der Fechtabteilung der SSG Bensheim, die ihre Athleten in voller Montur auf die Straße geschickt hatte, beeindruckte Thorben einst nachhaltig. „Das wollte ich auch machen“, erinnert er sich an seine erste Begegnung mit dieser Sportart. „Ich muss sechs oder sieben Jahre alt gewesen sein.“

Kurz darauf begann er mit dem Fechten bei der SSG. Heute ist Thorben 13 Jahre alt und zählt deutschlandweit zu den besten Degenfechtern seines Jahrgangs. Im vergangenen Jahr kam er bei den Deutschen Jugend-Meisterschaften auf den sechsten Platz. In der hessischen Rangliste belegte er in seiner Altersklasse den ersten Rang, bei den hessischen Titelkämpfen, die in Bensheim ausgetragen wurden, sprang er als Dritter aufs Podium.

Thorben Wiesemann, der in Einhausen wohnt, war insgesamt sehr zufrieden mit seinen Auftritten bei beiden Wettbewerben. Allerdings wäre seiner Ansicht nach speziell bei den Deutschen mehr für ihn drin gewesen. Er habe sich das eine oder andere Mal von den Attacken seiner Gegner überraschen lassen, erzählt er. Auf manche Angriffsvarianten sei er nicht vorbereitet gewesen. „Das hat mich geärgert.“ Im Mannschaftswettbewerb (Thorben war der Jüngste im Hessenteam) war er dann „vorbereitet“ und besiegte unter anderem den Deutschen Einzelmeister.

Fechten ist genau Thorbens Ding. Zwischendurch hatte er mal Richtung Moderner Fünfkampf geschielt, sich dann aber dazu entschlossen, komplett aufs Degenfechten zu setzen. Die richtige Entscheidung: „Ich gewinne oft und habe beim Fechten viele gute Freunde gefunden.“

Und er mag die spezielle Wettkampfsituation Mann-gegen-Mann auf der Planche. Wichtig sei es, auf die Taktik des jeweiligen Rivalen eingestellt zu sein. Wichtig sei es aber vor allen Dingen, Ruhe und Souveränität auszustrahlen, erklärt er. „Man darf nicht nervös wirken. Wenn der Gegner das merkt, hat man schon so gut wie verloren.“

Momentan hat Thorben seinen Trainingsumfang etwas zurückgefahren und konzentriert sich mehr auf die Schule. Neben den Einheiten bei der SSG integriert er immer wieder Kraft- oder spezielle Trocken-Fechtübungen, etwa die Simulation von Attacken, in seinen Alltag. „So ungefähr dreimal“ pro Tag absolviert er solche Mini-Sequenzen.

Zurzeit besucht er die achte Klasse eines Mannheimer Gymnasiums. Ein Schulwechsel könnte für ihn eventuell bald zum Thema werden: Vom renommierten Fechtinternat in Tauberbischofsheim liegt Thorben seit längerem ein Angebot vor. Aktuell will er den Umzug in das Internat nicht vollziehen. Dass er diesen Weg irgendwann gehen wird, schließt er nicht aus. „Mal schauen.“ eh

