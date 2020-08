TC Auerbach allein an der Tabellenspitze

Auerbach.Die Herren 50 des TC Auerbach haben nach der Sommerpause ihre Erfolgsserie in der Tennis-Kreisliga fortgesetzt. Das 4:2 beim zuvor ungeschlagenen Mit-Tabellenführer SV Eberstadt II war der dritte Sieg im dritten Spiel und ein großer Schritt in Richtung Meisterschaft.

Bei hochsommerlichen Temperaturen wurden zwei Einzel im Match-Tiebreak entschieden – und beide Punkte gingen an die Auerbacher. Armin Krieg gewann 6:1, 3:6, 10:6, Markus Land 2:6, 6:2, 10:3. Während Horst Lindenlaub sein Einzel mit 6:2 und 6:3 für sich entschied, gab Jörg Frey-Kinzinger nach einer Steigerung in einem umkämpften zweiten Satz mit 1:6, 5:7 den einzigen Punkt ab.

Spannend war auch das erste Doppel von Krieg/Land, die nach 2:6 und 6:1 den Match-Tiebreak 8:10 verloren. Den Gesamtsieg sicherten Nolden/Lindenlaub mit einem 6:3 und 6:1. Die Auerbacher Herren 50 haben damit den ersten Tabellenplatz verteidigt, den sie vom ersten Spieltag an innehaben. Am nächsten Spieltag (22.8.) ist der TCA zu Gast bei TAS Pfungstadt, bevor zum Saisonfinale am 29.8. der TC Hüttenfeld in Auerbach erwartet wird. red

