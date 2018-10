TC Bensheim steigt in neue Liga auf

Bensheim.Die Herren 75 des TC Blauweiß Bensheim steigen als Vizemeister der Tennis-Bezirksoberliga in die neu gegründete Gruppenliga auf. Das älteste TCB-Team blickt damit in vier aufeinander folgenden Jahren in dieser Altersklasse auf eine erfolgreiche Saison zurück.

Nachdem sie bereits im Jahr 2015 Gruppensieger geworden waren, belegten sie auch in den folgenden Medenrunden in der Bezirksoberliga hervorragende Plätze und wurden 2018 mit der durch Hubert Aker verstärkten Mannschaft mit den Spielern Uli Thomas, Jürgen Paasche, Karl-Heinz Rittersberger, Mannschaftsführer Claus Dennhardt, Jürgen Angermann und Willi Becker unangefochten Vizemeister hinter dem Regionalliga-Aufsteiger SW Frankfurt.

Das Bensheimer Team wurde seither vom Hessischen Tennisverband dem Bezirk Frankfurt zugeordnet. Seniorentennis ist in Hessen „in“, so dass eine Gruppenliga – eine Zwischenstufe zwischen Bezirks- und Regionalliga – neu gegründet wurde. Die Bensheimer wurden in diese neue Liga eingestuft. Sie hoffen, dass sich noch mehr Spieler im Darmstädter Bezirk finden, die in dieser Altersstufe die Bewegung, Fairness und Spielfreude im Mannschaftsspiel genießen wollen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 24.10.2018