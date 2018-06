TC Bensheim sticht mit zwei starken Jokern

Dreni Shala feierte nach seiner Verletzung ein starkes Comeback bei den Bensheimer Gruppenliga-Herren und holte an Punkt sechs einen wichtigen Dreisatzsieg. © Strieder

Bensheim.Aller guten Dinge sind drei – so blieb die erste Tennis-Herrenmannschaft des TC Bensheim in der Gruppenliga mit dem 6:3-Sieg zu Hause gegen den TV Lollar auch im dritten Saisonspiel ungeschlagen und gemeinsam mit Gießen an der Tabellenspitze.

In der ersten Runde gewannen Andreas Gremelmayr (6:1, 6:0) und Dreni Shala (6:3, 2:6, 6:4), der nach Verletzungspause wieder wichtig das Team

...

Sie sehen 19% der insgesamt 2126 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 13.06.2018