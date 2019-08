TC Heppenheim mit 7:2 ins Saisonfinale

Heppenheim.Einen 7:2-Sieg erspielten die Herren des TC BW Heppenheim in der Tennis-Bezirksoberliga bei der SG Birkenau/Gorxheimertal/Rimbach. Damit stehen die Heppenheimer mit 8:0 Punkten an der Tabellenspitze, gefolgt vom TC Viernheim (6:9). Der letzte Spieltag am 25. August (Sonntag) wird die Entscheidung in Sachen Aufstieg bringen: Dann empfängt der TC BW den Konkurrenten auf eigener Anlage.

Die Punkte für Heppenheim holten Bradley Eidenmüller (4:6, 6:3, 6:4), Armin Cehic (6:2, 6:1), Janis Wollenburg (6:4, 6:0), Benny Schalthöfer (7:5, 6:4), Raphael Bauder (7:6, 6:4), Eidenmüller/Cehic (6:4, 6:1) und Wollenburg/Schalthöfer (7:5, 6:7, 10:3); Nicholas Günther unterlag in drei Sätzen. red/ü

