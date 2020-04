TC Weinheim hätte gerne noch gewartet

Weinheim.Der Deutsche Tennis Bund (DTB) hat – wie berichtet – entschieden, dass es aufgrund der Corona-Pandemie in diesem Jahr keine Spielzeit in der 1. und 2. Bundesliga geben wird. Betroffen sind in der Metropolregion neben dem amtierenden Deutschen Meister GW Mannheim die Zweitligisten TC Weinheim und TC Ludwigshafen.

Eigentlich hätten die Weinheimer am 12. Juli mit einem Spiel im fränkischen Hainsacker in die Saison starten sollen. Die Spielverträge sind längst unterzeichnet, Sponsoren akquiriert, die Saison-Infohefte in Arbeit. Nur wenige der finanziellen Unterstützer hatten angesichts der unklaren Situation bis dato zurückgezogen, einige neue waren sogar hinzugekommen, wie Teamchef Jürgen Kadel berichtete. Mittlerweile haben alle Sponsoren signalisiert, 2021 wieder mit im Boot zu sein.

„Natürlich sind wir sehr traurig, dass es in diesem Jahr kein Spitzentennis in Weinheim geben wird“, sagt Kadel: „Am schlimmsten betroffen sind natürlich die Spieler, denen fallen die kompletten Einnahmen weg. Viele haben keine Rücklagen und sie bekommen in der Regel auch keine staatliche Unterstützung.“ Schließlich wurden auch ATP- und ITF-Turniere zunächst bis in den Juni hinein abgesagt.

Freizeit im Juli ist ungewohnt

„Man hätte mit der Entscheidung noch etwas warten können“, ist der Weinheimer Teamchef nicht ganz einverstanden mit der frühen Entscheidung des DTB: „Unserem Club entstehen durch die Absage der Saison jedoch keine Kosten.“ Auch Mannschaftsführer Frank Wintermantel und seine deutschen Spielerkollegen zeigten sich enttäuscht. „Die Entscheidung ist natürlich sehr bitter“, so Wintermantel. Er kritisierte den frühen Zeitpunkt, zu dem die Saison-Absage gekommen ist: „Ich habe gehofft, dass sie noch eine Weile abwarten, ähnlich wie in der Schweiz. Aber jetzt ist es so und wir müssen es eben so hinnehmen.“

Alle hätten sich sehr auf die bevorstehende Saison gefreut. „Es war für uns auch immer ein großer Spaßfaktor im Sommer. Für uns, die wir teilweise schon 15 Jahre dabei sind, wird es ganz ungewohnt sein, plötzlich im Juli freie Wochenenden zu haben.“ Die Absage sei verständlich, weil es zu viele Fragezeichen gebe. Aber man hätte laut Wintermantel über eine Terminverschiebung nach hinten nachdenken können.

Strengere Regeln auf Mallorca

Die Geschicke des TC Weinheim leitete Teamchef Kadel zuletzt am Computer, da er sich in seinem Wohnsitz auf Mallorca befindet, wo auch der jüngste Sohn die Schule besucht. Die Corona-Regeln dort sind ungleich schärfer als in Deutschland. Das Haus verlassen dürfe man nur zum Einkaufen und für wichtige Erledigungen. Draußen Sport treiben oder gar spazieren gehen würde mit drastischen Strafen geahndet. Er erzählt von ständiger Polizeipräsenz, Kontrolle durch Drohnen und Hubschrauber. „Ich hoffe, dass man dem Tennis bald eine Sonderrolle zukommen lässt, damit wenigstens diese Sportart wieder ausgeübt werden kann“, so der Teamchef. awa

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 17.04.2020