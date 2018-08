TC Zwingenberg holt vorzeitig den Titel

Zwingenberg.Mit einem 5:1-Heimsieg im Topspiel gegen Verfolger TC Bürstadt sicherte sich das Damen-40-Team des Tennis-Clubs Zwingenberg bereits am vorletzten Spieltag die Bezirksliga-Meisterschaft.

Nur Isabell Röhrig, die im Spitzeneinzel über zwei Stunden lang vergeblich kämpfte (6:4, 1:6, 2:6) gab gegen Bürstadt einen Punkt ab. Anja Bierschenk (6:1, 6:1); Julia Müller (6:3, 6:3), Heike Guenther (6:0, 6:1) sowie die Doppel Röhrig/Doris Kreuziger (6:3, 6:2) und Bierschenk/Margarete Gniza (6:1, 6:0) setzten sich indes ungefährdet durch.

Mannschaftführerin Anja Bierschenk lobte nach dem Match den Teamgeist sowie Trainerin Petra Sartorius, die in den letzten Jahren alle Spielerinnen leistungsmäßig verbessert hat. Dadurch stieg die Mannschaft nun zweimal hintereinander auf. In der Bezirksoberliga warten in der nächsten Saison aber sehr schwere Aufgaben.

Herren von der Spitze verdrängt

Herren-Kreisliga: Nach einer 4:5-Niederlage beim TC Heppenheim II musste die Zwingenberger Herrenmannschaft indes ihren Platz an der Kreisliga-Spitze räumen.

Nach dem Zwischenstand von 3:3 nach den Einzeln (Alexander Fehr, Jonathan Schneider und Jan Sartorius punkteten für den TCZ) gingen die Gäste zwar optimistisch in die Doppel-Matches, doch nur Raphael Geiermann/Jonas Brossmann (6:4, 6:3) spielten überzeugend, während Christian Conrad/Sartorius sowie völlig unerwartet Fehr/Schneider unterlagen. hme

