TCA übernimmt Tabellenführung

Auerbach.Mit einem erneut starken Auftritt kamen die Herren 50 des TC in der Tennis-Kreisliga zu ihrem zweiten Sieg: Mit dem 4:2 zu Hause gegen RW Gernsheim II übernahmen sie die Tabellenführung.

Armin Krieg (6:0, 6:0) punktete im Einzel ebenso wie Markus Land, der sich nervenstark zeigte (2:6, 7:5, 10:4). Neuzugang Jörg Frey-Kinzinger konnte sein erstes Spiel in der Medenrunde nicht für sich entscheiden (3:6, 5:7). Nach dem 2:2 in den Einzeln fiel die Entscheidung in den Doppeln jeweils im Match-Tiebreak – und jeweils zu Gunsten der Auerbacher durch von Gerichten/Land (0:6, 7:6, 10:4) und Krieg/Willgerodt (6:2, 5:7, 10:8).

Nach der Sommerpause geht es am 15. August weiter beim Tabellenzweiten SV Eberstadt II an. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 01.07.2020