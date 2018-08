Anzeige

Bensheim.Die Damen des TC Bensheim verteidigten die Tabellenführung in der Tennis-Bezirksoberliga durch einen 5:1-Sieg beim bis dahin punktgleichen Verfolger TSV Pfungstadt. In den verbleibenden Matches gegen Mannschaften aus der unteren Tabellenhälfte können sie die Meisterschaft und den Gruppenliga-Aufstieg aus eigener Kraft perfekt machen.

Das TCB-Team konnte in Bestbesetzung antreten und zeigte eine geschlossene Mannschaftsleistung. In den Einzeln ließen Sophia Müller (6:3, 6:2) und Liv Schmidt-Ocker (6:3, 6:1) an den Positionen drei und vier nichts anbrennen, während Helen Kreuzer und Elena Chevrier nach einem gelungenen Start beide in den dritten Satz mussten. In einem hart umkämpften Spiel setzte sich Helen Kreuzer (Bild) nach über drei Stunden mit 6:1, 3:6, 6:4 gegen eine zuvor noch ungeschlagene Gegnerin durch. Den einzigen Punkt gab Elena Chevrier mit 6:2, 5:7, 2:6 ab.

In den Doppeln machten Kreuzer/Chevrier den Mannschaftserfolg mit einem klaren 6:0, 6:3 im ersten Doppel perfekt. Müller/Schmidt-Ocker ließen ihre Gegner nach einem klaren ersten Satz noch herankommen und siegten erst 6:0, 1:6, 15:13 im Matchtiebreak. red/Bild: Strieder