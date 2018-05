Anzeige

Ausfälle bei Damen 30 und Herren 40

Nachdem die Saison 2017 überraschend erfolgreich verlief, streben die Damen 30 nun den Klassenerhalt in der Gruppenliga an. Verletzungsbedingt wird Annette Bauer-Lesch wohl erst nach den Sommerferien zur Verfügung stehen.

Erneut die Bezirksliga A halten wollen die Herren 30 des TC Blau-Weiß. Ebenfalls den Klassenerhalt haben sich die Herren 40 auf die Fahnen geschrieben (Verbandsliga). Die Spielerdecke ist diesmal dünn, da Frank Wollenburg gesundheitsbedingt nicht mehr spielt und auch Axel Kuhn sowie Karsten Formatschek noch angeschlagen sind. Los geht es am Sonntag (9 Uhr) mit dem Heimspiel gegen BW Hattenheim.

Das Minimalziel haben beide Damen-50-Teams: Die Erste möchte auch 2019 in der Gruppenliga spielen, die Zweite in der Bezirksoberliga. 15 Spieler gehen für die Herren 50 in der Bezirksliga A an den Start. Zum Saisonstart geht’s ins Derby bei der SG Kirschhausen/Sportpark Heppenheim (Sa., 14 Uhr). kar/ü

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 05.05.2018