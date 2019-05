TCO-Herren fühlen sich in der Verbandsliga wohl

Lorsch.Nein, der Aufstieg in die Hessenliga sei für die Lorscher Tennis-Herren auch in der anstehenden Saison 2019 kein Thema, sagt TCO-Trainer Uli Kraft ganz deutlich. Und das, obwohl das junge Team zuletzt zwei Jahre in Folge Vizemeister in der Verbandsliga wurde.

Doch neben dem Tabellenstand spielen noch andere Überlegungen eine gewichtige Rolle, ob die Lorscher mittelfristig wieder ins

...